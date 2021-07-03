На стройку нового микрорайона в Павлодаре отправят бойцов «Жасыл ел»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Бойцов «Жасыл ел» отправят на стройку нового микрорайона в Павлодаре. В июле для молодых людей, зачисленных в ряды «Жасыл ел», начинается самая горячая пора. Студенческие строительные отряды направляются на различные объекты, передает корреспондент Pavlodarnews.kz.

По словам представителя областного штаба «Жасыл ел» Русаны Самековой, строительные объекты, где будут задействованы жасылелевцы, расположены в новом микрорайоне Достык.

«Бойцы экологических отрядов, в задачу которых входят озеленение и благоустройство города, получают от 30 тысяч тенге, в зависимости от вида работ, а в строительном отряде ребята могут заработать 70-100 тысяч тенге», - пояснила она.

Кроме студентов в число бойцов входят шестнадцатилетние школьники, они пополняют ряды экологических и волонтерских отрядов.

В этом году планируется трудоустроить более двух тысяч студентов и школьников Павлодарской области.