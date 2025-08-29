200 человек призовут на срочную службу из Талдыкоргана

Как сообщил начальник отдела по делам обороны, уведомление призывников осуществляется с помощью повесток или СМС-сообщений.

— После получения уведомлений граждане должны прибыть в управление по делам обороны и пройти медицинскую комиссию. Комиссия определит их степень пригодности к военной службе, — сказал Максат Дуйсебеков.

Кроме того, представитель ведомства сообщил, что для военнослужащих срочной службы законодательством предусмотрен ряд льгот:

Отсрочка кредитных платежей (кредитные каникулы) в период прохождения службы и 60 дней после увольнения в запас;

Предоставляется возможность поступать в вузы без прохождения ЕНТ на платной или бесплатной основе.

Вместе с тем, за уклонение от срочной военной службы действующим законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Отвечая на вопросы, начальник отдела по делам обороны остановился на вопросе о молодых людях, обучающихся за рубежом.

- В настоящее время большинство молодых людей, обучающихся за рубежом, не оформили официально отсрочку от службы. Наша база данных интегрирована с Министерством науки и высшего образования. Если гражданин учится в учебном заведении нашей страны, то ему отсроча предоставляется автоматически. Обучающиеся за рубежом должны подать специальное заявление через портал eGov, представив нотариально заверенную и переведенную справку из учебного заведения, — сказал М.Дуйсебеков.

Ранее сообщалось, что из Восточно-Казахстанской области будут призваны в армию около 800 человек.