    19:21, 28 Август 2025 | GMT +5

    200 человек призовут на срочную службу из Талдыкоргана

    В рамках осенней призывной кампании 2025 года из города Талдыкоргана будут отправлены на срочную военную службу 200 человек. Об этом сообщил начальник городского отдела по делам обороны Максат Дуйсебеков на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    Как сообщил начальник отдела по делам обороны, уведомление призывников осуществляется с помощью повесток или СМС-сообщений. 

    — После получения уведомлений граждане должны прибыть в управление по делам обороны и пройти медицинскую комиссию. Комиссия определит их степень пригодности к военной службе, — сказал Максат Дуйсебеков. 

    Кроме того, представитель ведомства сообщил, что для военнослужащих срочной службы законодательством предусмотрен ряд льгот:

    • Отсрочка кредитных платежей (кредитные каникулы) в период прохождения службы и 60 дней после увольнения в запас;
    • Предоставляется возможность поступать в вузы без прохождения ЕНТ на платной или бесплатной основе. 

    Вместе с тем, за уклонение от срочной военной службы действующим законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность.
    Отвечая на вопросы, начальник отдела по делам обороны остановился на вопросе о молодых людях, обучающихся за рубежом.

    - В настоящее время большинство молодых людей, обучающихся за рубежом, не оформили официально отсрочку от службы. Наша база данных интегрирована с Министерством науки и высшего образования. Если гражданин учится в учебном заведении нашей страны, то ему отсроча предоставляется автоматически. Обучающиеся за рубежом должны подать специальное заявление через портал eGov, представив нотариально заверенную и переведенную справку из учебного заведения, — сказал М.Дуйсебеков. 

    Ранее сообщалось, что из Восточно-Казахстанской области будут призваны в армию около 800 человек.

    Теги:
    Армия Призыв Вооруженные силы Талдыкорган
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
