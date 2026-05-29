На средневековом городище Жанкент начались археологические раскопки

По информации областного центра по охране историко-культурного наследия, к исследованию тайн, скрытых под песками, привлечены сотрудники Научного центра археологии и этнографии Кызылординского университета имени Коркыт ата, ученые-археологи, студенты и специалисты центра.

— Археологические исследования городища Жанкент ведутся за счет областного бюджета с 2014 года. Были обнаружены и законсервированы оборонительные стены и башни, места расположения жилых домов, важные строительные объекты, печи для обжига керамики. В одной из комнат жилого дома создана композиция с историческими фигурами, отражающими быт и традиции эпохи огузов, благодаря чему туристы могут увидеть древний облик жилища внутри городища. Также для улучшения инфраструктуры была проложена дорога к городищу, а его территория полностью ограждена в пределах охранной зоны. В 2019–2020 годах и в 2025 году Министерством культуры и спорта РК были восстановлены восточная оборонительная стена и ворота цитадели. Нынешние раскопки согласно плану охватят восточные ворота и шахристан городища, — сообщил руководитель центра Ерказы Алданазаров.

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

Историки связывают статус Жанкента как политического центра Огузского государства с его выгодным географическим положением — на границе кочевых и оседло-земледельческих территорий, а также с тем, что город служил коридором, соединявшим земли огузов с Хорезмом, Мавераннахром и Хорасаном.

— Древний город включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по номинации «Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор», а также в перечень «Общенациональных сакральных объектов». Для него определена охранная зона. В 2019 году территория городища была полностью ограждена и установлена стела. Информация о городище внесена в интерактивную 3D-карту историко-культурных объектов Кызылординской области. Также установлена табличка с QR-кодом, — добавил руководитель центра.

