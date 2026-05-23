Джент — город, где чеканили монеты Золотой Орды

На территории Жалагашского района Кызылординской области, к югу от села Аккыр, находятся руины городка Джент. Это — уникальный средневековый город, расположенный в нижнем течении реки Сырдарья, который имел особое политическое, экономическое и религиозное значение, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам историка Дархана Ильясова, в письменных источниках город Джент начинает упоминаться примерно в X веке. Он располагался на Великом Шелковом пути, на стыке караванных маршрутов, ведущих из Хорезма через русла рек Сарысу и Торгай в Западную Сибирь и Центральный Казахстан.

— Изначально город представлял собой крупную крепость и торговую точку в составе Огузского каганата. Его история тесно связана с рождением знаменитой Сельджукской империи. Сам Сельджук-бек принял ислам в этом городе, сделав эту религию опорой своего государства. Более того, существуют сведения, что на земле Джента похоронен Сулейман-шах — один из основателей Сельджукского государства. В начале XIII века (в 1220 году), когда войска Чингисхана совершили нападение на присырдарьинские города, Джент, в отличие от других шахаров, избежал масштабных разрушений. Монгольский полководец Джучи-хан подчинил город мирным путем и сделал его своей ставкой. В XIII–XIV веках Джент был крупнейшим административным и экономическим центром Золотой Орды в Присырдарьинском регионе. Здесь функционировал Монетный двор, чеканивший монеты от имени ханов Золотой Орды. Это свидетельствует о финансовой и стратегической мощи города внутри государства, — отметил историк Дархан Ильясов.

Путешественники и географы Средневековья описывали Джент как процветающий город с богатыми базарами и плодородными землями вокруг.

В городе собирались купцы из Центральной Азии, Ирана, Китая и Европы, которые обменивались тканями, керамической посудой, шелком и сельхозпродукцией. Археологические раскопки показали высокий уровень развития гончарного дела, металлургии, ювелирного искусства и косторезного мастерства.

— Джент являлся главным центром исламской культуры в Присырдарьинском регионе. Здесь были величественные мечети, медресе и крупные библиотеки. Ученые, выходцы из этого города, добавляли к своим именам нисбу «аль-Дженди». В конце XIV — начале XV веков походы Амира Тимура и истощение вод на реке Сырдарья нанесли тяжелый удар по хозяйству Джента. После распада Золотой Орды усилились внутренние междоусобицы, и к XVI веку, окончательно опустев, город прекратил свое существование. В XX веке Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция под руководством Сергея Толстова провела масштабные исследования на месте шахара. В результате были обнаружены остатки высоких стен и башен, окружавших город, ирригационные системы — арыки и каналы, а также монеты и керамика, относящиеся к эпохе Золотой Орды. Все это доказывает, что город Джент — это не просто разрушенные руины. Это — целый исторический памятник, свидетельствующий о политической и культурной мощи Присырдарьинского региона в период формирования казахской государственности, — заключил историк.

Аяулым Канаткызы