    10:56, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    На социальные проекты для людей с инвалидностью направили 700 млрд тенге

    На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов особое внимание уделил расширению социальной ответственности бизнеса и поддержке людей с особыми потребностями, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Рixabay

    Председатель правления «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов представил доклад о реализации инклюзивных проектов фонда. С 2020 года на поддержку лиц с инвалидностью было направлено 700 млрд тенге, благодаря чему реализовано 100 социальных проектов.

    Кроме того, в группе фонда трудоустроено более трех тысяч человек с особыми потребностями.

    — Фонд должен продолжать активно поддерживать наших гражданам в этом благородном и нужном деле. Я думаю, этот пример должен вдохновить и другие компании. Призываю частный бизнес помимо разовых акций оказывать постоянную поддержку лицам, которые в ней нуждаются, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Отметим, сегодня в Правительстве члены Кабмина обсуждают меры по реализации инклюзивной политики в стране.

    Адиль Саптаев
