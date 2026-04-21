На социальные проекты для людей с инвалидностью направили 700 млрд тенге
На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов особое внимание уделил расширению социальной ответственности бизнеса и поддержке людей с особыми потребностями, передает корреспондент агентства Kazinform.
Председатель правления «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов представил доклад о реализации инклюзивных проектов фонда. С 2020 года на поддержку лиц с инвалидностью было направлено 700 млрд тенге, благодаря чему реализовано 100 социальных проектов.
Кроме того, в группе фонда трудоустроено более трех тысяч человек с особыми потребностями.
— Фонд должен продолжать активно поддерживать наших гражданам в этом благородном и нужном деле. Я думаю, этот пример должен вдохновить и другие компании. Призываю частный бизнес помимо разовых акций оказывать постоянную поддержку лицам, которые в ней нуждаются, — подчеркнул Олжас Бектенов.
Отметим, сегодня в Правительстве члены Кабмина обсуждают меры по реализации инклюзивной политики в стране.