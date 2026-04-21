Меры по развитию инклюзии обсудят в Правительстве

Члены Кабмина обсудят меры по реализации инклюзивной политики в стране.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием:

министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева;

управляющего директора по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрата Ауганова.

На сегодня в стране проживает 751,8 тыс. лиц с инвалидностью, что составляет 3,7% от общего числа населения.

Министерство труда и социальной защиты продолжает активную цифровизацию медико-социальной экспертизы. Благодаря внедрению заочного проактивного формата, в 2025 году инвалидность была установлена бесконтактно 113,1 тыс. гражданам — почти половина от общего числа вынесенных решений.

Вместе с тем, в стране реализуются Концепция инклюзивной политики на 2025–2030 годы, Дорожная карта партии «Amanat» на 2023–2027 годы и проект «Халықпен бірге», разработанный по поручению Главы государства.

Согласно Дорожной карте, в 2023–2027 годах планируется адаптировать более 40 тыс. объектов, включенных в Интерактивную карту доступности. Ежегодно под адаптацию подлежит 20% объектов: 2023 год — 20%, 2024 — 40%, 2025 — 60%, 2026 — 80%, 2027 — 100%.

Также последовательно расширяется инфраструктура поддержки детей с особыми образовательными потребностями. В настоящее время в Казахстане действует 537 профильных организации, включая 48 детских садов, 99 школ, 126 психолого-медико-педагогических консультаций, 238 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 12 центров аутизма и 14 реабилитационных центров. Количество кабинетов поддержки увеличено до 1095.

По итогам 2025 года, 95,2% школ страны создали условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. В инклюзивной среде обучаются 94 527 детей. В рамках государственного заказа 7 775 детей с инвалидностью охвачены психолого-педагогической поддержкой.