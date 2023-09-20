На соседство с притоном пожаловались жители ЖК в Алматы

Жители жилого комплекса «Atlant 2» в Алматы пожаловались на соседство с притоном и опасаются за безопасность детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соцсетях появилось видео с камер наблюдения, на котором можно увидеть, как две женщины гонятся за убегающим мужчиной.

- В ЖК Atlant 2 на протяжении года существует притон. Наши дети и старики в опасности. Каждую ночь сутенер сдает квартиру. Постоянные драки. И это угрожает нашей безопасности. Просим принять меры. Жильцы дома постоянно вызывают полицию, но полиция бездействует. Бывшая управляющая компания не принимала меры, - говорится в посте.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что сотрудниками местной полицейской службы управления полиции Алмалинского района установлен владелец указанного жилища.