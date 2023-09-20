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    16:47, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На соседство с притоном пожаловались жители ЖК в Алматы

    На соседство с притоном пожаловались жители ЖК в Алматы

    Жители жилого комплекса «Atlant 2» в Алматы пожаловались на соседство с притоном и опасаются за безопасность детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соцсетях появилось видео с камер наблюдения, на котором можно увидеть, как две женщины гонятся за убегающим мужчиной.

    - В ЖК Atlant 2 на протяжении года существует притон. Наши дети и старики в опасности. Каждую ночь сутенер сдает квартиру. Постоянные драки. И это угрожает нашей безопасности. Просим принять меры. Жильцы дома постоянно вызывают полицию, но полиция бездействует. Бывшая управляющая компания не принимала меры, - говорится в посте.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что сотрудниками местной полицейской службы управления полиции Алмалинского района установлен владелец указанного жилища.

    - Гражданин М. 1987 года рождения привлечен к административной ответственности по статье 450 КРКобАП (Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества). Также с ним проведена праворазъяснительная беседа о недопущении нарушений общественного порядка впредь, - пояснили в пресс-службе департамента полиции города.

    Теги:
    Алматы Борьба с преступностью Криминал
    Автор
    Еламан Турысбеков
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