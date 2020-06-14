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На сообщение об ограничении въезда и выезда в Алматы ответили в акимате

14 Июня 2020 10:55
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На сообщение об ограничении въезда и выезда в Алматы ответили в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы опровергли распространяемое в мессенджерах сообщение об ограничении въезда и выезда в город, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Распространяемое в мессенджерах сообщение об ограничении въезда и выезда в Алматы в связи с ужесточением карантина не соответствует действительности. Просим не доверять сомнительным источникам и пользоваться только официальными данными, которые публикуются на сайте акимата Алматы aalmaty.gov.kz, - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Ранее неизвестные также распространяли новость о том, что с 19 июня в столице будет ограничен въезд/выезд. Данная информация также является недостоверной.

Недавно в сети распространялась информация о якобы вновь выставленных блокпостах на территории Алматы и Алматинской области. В полиции ответили, что это фейк.


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#Алматы   #Акимат   #Общество   #Коронавирус  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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