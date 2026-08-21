На Солнце произошла вторая вспышка за сутки

На Солнце зафиксировали вторую за 21 августа мощную вспышку класса М, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Новая вспышка класса М зафиксирована на Солнце, она стала второй за 21 августа, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

— 21 августа в 13:18 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4513 (N05E67) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 12 минут, — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла самая сильная вспышка августа.