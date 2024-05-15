РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 15 Май 2024 | GMT +6

    На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2017 года

    солнце
    Фото: freepik.com

    Ученые зарегистрировали на Солнце мощнейшую вспышку самого высокого класса X. Последнюю подобную вспышку фиксировали в 2017 году, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ). Об этом передает агентство Kazinform.

    - 14 мая в 19:51 мск (21:51 по времени Астаны - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S18W89) зарегистрирована вспышка X8.7 продолжительностью 16 минут, - говорится в сообщении.

    Уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек в настоящее время находится на уровне S1 (слабо) по шкале из пяти показателей, согласно данным мониторинга.

    В последний раз подобная вспышка, а именно вспышка уровня X8.2, была зарегистрирована 10 сентября 2017 года.

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    Теги:
    Солнце Освоение космоса Астрономия Мировые новости Космос
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!