На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2017 года

Ученые зарегистрировали на Солнце мощнейшую вспышку самого высокого класса X. Последнюю подобную вспышку фиксировали в 2017 году, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ). Об этом передает агентство Kazinform.

- 14 мая в 19:51 мск (21:51 по времени Астаны - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S18W89) зарегистрирована вспышка X8.7 продолжительностью 16 минут, - говорится в сообщении.

Уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек в настоящее время находится на уровне S1 (слабо) по шкале из пяти показателей, согласно данным мониторинга.

В последний раз подобная вспышка, а именно вспышка уровня X8.2, была зарегистрирована 10 сентября 2017 года.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.