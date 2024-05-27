РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:47, 27 Май 2024 | GMT +6

    Стала известна дата открытия собора Парижской Богоматери после реставрации

    На Соборе Парижской Богоматери восстановили главный крест
    Фото: © Social media page of @notredameparis

    Власти Франции планируют открыть Собор Парижской Богоматери 8 декабря 2024 года, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Французская пресса пишет, что после полутора лет восстановительных работ плотников, слесарей и кровельщиков на Соборе Парижской Богоматери вновь установлен апсидный крест работы архитектора Эжена Виолле-де-Дюка.

    Крест весом в две тонны и шириной в 12 метров после реставрации вернули на апсиду собора Парижской Богоматери. Он выполнен из железа и украшен золотым декором. Восстановил его нормандский мастер по металлу Ферт Арт Фордже, работы заняли около полутора лет.

    После пожара в апреле 2019 года, опустошившего собор Парижской Богоматери, его элементы постепенно восстанавливают.

    Единственный элемент, уцелевший при пожаре - очень рано упав с крыши, апсидный крест избежал пламени.

    Перед поднятием креста провели отдельную религиозную церемонию с участием настоятеля-протоиерея Собора Оливье Рибадо Дюма. Во время своей церемонии, похожей на мессу, он напомнил религиозный аспект Нотр-Дама.

    - Как только крест будет установлен наверху апсиды, — поясняет протоиерей, — мы поймем, что собор — это культовое место, а не музей.

     Но он также подчеркнул: «Это место любви, место гостеприимства для всех!».

    После благословения работники, восстанавливающие храм, приступят к дальнейшей работе.

    Следующим шагом станет реконструкция коньков и демонтаж строительных лесов перед Олимпийскими играми в Париже.

     

    Теги:
    Франция Олимпиада В мире Строительство Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!