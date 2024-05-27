Стала известна дата открытия собора Парижской Богоматери после реставрации

Власти Франции планируют открыть Собор Парижской Богоматери 8 декабря 2024 года, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Французская пресса пишет, что после полутора лет восстановительных работ плотников, слесарей и кровельщиков на Соборе Парижской Богоматери вновь установлен апсидный крест работы архитектора Эжена Виолле-де-Дюка.

Крест весом в две тонны и шириной в 12 метров после реставрации вернули на апсиду собора Парижской Богоматери. Он выполнен из железа и украшен золотым декором. Восстановил его нормандский мастер по металлу Ферт Арт Фордже, работы заняли около полутора лет.

После пожара в апреле 2019 года, опустошившего собор Парижской Богоматери, его элементы постепенно восстанавливают.

Единственный элемент, уцелевший при пожаре - очень рано упав с крыши, апсидный крест избежал пламени.

Перед поднятием креста провели отдельную религиозную церемонию с участием настоятеля-протоиерея Собора Оливье Рибадо Дюма. Во время своей церемонии, похожей на мессу, он напомнил религиозный аспект Нотр-Дама.

- Как только крест будет установлен наверху апсиды, — поясняет протоиерей, — мы поймем, что собор — это культовое место, а не музей.

Но он также подчеркнул: «Это место любви, место гостеприимства для всех!».

После благословения работники, восстанавливающие храм, приступят к дальнейшей работе.

Следующим шагом станет реконструкция коньков и демонтаж строительных лесов перед Олимпийскими играми в Париже.