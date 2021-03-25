На слив канализационных отходов в речку Жарбулак пожаловались алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы пожаловались на слив в речку Жарбулак жидкости похожей на канализационные отходы. В акимате провели расследование по данной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальной сети Facebook в группе «Дежурный по городу» один из пользователей обратился к акиму Медеуского района.





«В речку Жарбулак сливаются канализационные отходы. Когда приезжают сотрудники акимата, говорят, что провели беседу с жителями и это не канализационный слив. Тогда что сливается в речку, когда на улице минусовая температура?!», - возмутилась жительница Алматы.

В акимате Медеуского района ответили, что сотрудниками отдела экологии совместно с отделением природоохранной полиции ОМПС УП Медеуского района состоялся выезд по вышеуказанному адресу: ул. Шухова, 3. (река Жарбулак).

«По результатам обследования выяснилось, что там просачивается грунтовая вода, расположенная на первом водоупорном слое», - прокомментировали в акимате.