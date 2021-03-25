РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:48, 25 Март 2021 | GMT +6

    На слив канализационных отходов в речку Жарбулак пожаловались алматинцы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы пожаловались на слив в речку Жарбулак жидкости похожей на канализационные отходы. В акимате провели расследование по данной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальной сети Facebook в группе «Дежурный по городу» один из пользователей обратился к акиму Медеуского района.


    «В речку Жарбулак сливаются канализационные отходы. Когда приезжают сотрудники акимата, говорят, что провели беседу с жителями и это не канализационный слив. Тогда что сливается в речку, когда на улице минусовая температура?!», - возмутилась жительница Алматы.

    В акимате Медеуского района ответили, что сотрудниками отдела экологии совместно с отделением природоохранной полиции ОМПС УП Медеуского района состоялся выезд по вышеуказанному адресу: ул. Шухова, 3. (река Жарбулак).

    «По результатам обследования выяснилось, что там просачивается грунтовая вода, расположенная на первом водоупорном слое», - прокомментировали в акимате.


    Теги:
    Экология Акимат Видео Алматы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!