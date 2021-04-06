На слив «канализации» в озеро Сайран пожаловались алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы сняли на видео слив «канализации» в озеро Сайран. В акимате прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня 2 апреля. Вон там находится озеро Сайран. Отсюда идет слив канализации. Все в речку уходит. Вонь стоит невыносимая», - говорит мужчина за кадром.

В пресс-службе управления зеленой экономики города прокомментировали видео.

«Провели обследование. Выяснилось, что на этом участке проходит сбросной канал от улицы Жубанова, западнее улицы Айриха. Данный коллектор предназначен для отведения дождевых и талых вод, а также отведения излишков поливной воды, врезающихся арычных сетей, который берет начало по улице Жубанова, западнее улицы Айриха», - ответили в управлении.

Ранее жители города также пожаловались на слив в речку Жарбулак жидкости, похожей на канализационные отходы. В акимате тогда провели расследование.