На следующей неделе запустим совместное с Россией производство вакцин – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ. В своем выступлении Глава государства отметил, что сегодняшняя встреча проходит на фоне множества серьезных проблем в мировой экономике и политике, которые приобрели еще большую остроту в результате беспрецедентной пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня первостепенной задачей является предоставление нашим гражданам широкого доступа к противовирусным вакцинам. В этой связи хочу отметить ведущую роль Российской Федерации в глобальном противодействии COVID-19, первой в мире зарегистрировавшей вакцину и приступившей к вакцинации населения», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Исходя из общих интересов, Президент Казахстана выдвинул ряд предложений, в том числе совместное противодействие коронавирусной инфекции.

«Казахстан также разрабатывает собственный препарат, который демонстрирует хорошие результаты в ходе тестирования. На следующей неделе мы запустим совместное с Россией производство вакцин, как российской, так и казахстанской, в том числе на экспорт», - заключил Глава государства.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи также приняли участие лидеры Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по многоплановому взаимодействию в рамках Содружества Независимых Государств, Концепции дальнейшего развития СНГ и Плану основных мероприятий по ее реализации. Также были рассмотрены вопросы развития и укрепления межпарламентского сотрудничества стран СНГ.