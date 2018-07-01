На сколько возрастут платежи после внедрения дифтарифа в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов рассказал об ожиданиях по росту платежей после внедрения дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день то, что нам показывает система - это где-то 500-600 тысяч пассажиропоездок в день. В денежном выражении это где-то 30-35 млн тенге. После введения дифтарифа картина несколько изменится. Официальные платежи будут увеличены на процентов 20-30, а может и выше и постепенно будет повышаться», - сказал Б. Игенбердинов на пресс-конференции в Астане.

Он отметил, что рост этой цифры ожидается также и в сентябре, когда многие астанчане выйдут с отпусков, школьники и студенты пойдут в учебные заведения.

«Муниципалитет будет, мы планируем в пределах 10- 12 млрд тенге в год субсидий», - добавил Б. Игенбердинов.

Управляющий директор «Астана LRT» - директор Департамента платежных систем Даурен Нуралиев привел некоторые цифры по увеличению продаж транспортных карт, которое можно наблюдать уже сегодня.

«По городу уже идут их массовые продажи. Если мы в начале месяца видели, что продажи карточек составляют порядка 1-2 тысяч в день, то сегодня каждый день продается более 7-8 тысяч карт. Для удобств граждан уже есть возможность покупки карточек в самих автобусах, мы уже это запустили и продолжаем внедрять», - сказал он.