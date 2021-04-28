На сколько увеличилась численность населения за годы независимости в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За годы независимости ВВП на душу населения в РК увеличился в 13 раз. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы независимости ВВП на душу населения увеличился в 13 раз. Всего было 690 тысяч, теперь около 10 тысяч. Это легко сказать, но в целой стране поднят в 13 раз, это наша с вами общая работа, которую мы провели», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы добавил, что ВВП вырос за это время в 10 раз.

«В 1991-1992 годах после развала Советского Союза у нас по Казахстану остановилось 1500 предприятий, и безработица составила 2 млн человек. И тогда, когда мы смотрели, 47, 5% населения жили ниже черты бедности. Сегодня эти 47 – ниже 10%. То есть это сопоставимо с бедностью в любой развитой стране, а безработица сократилась в три раза до 4,5%. Численность населения за эти годы выросла на 2,5 млн человек», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сессия проходит под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн принимает участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.