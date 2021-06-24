На сколько планируют сократить трансферты из Нацфонда в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по снижению гарантированных трансфертов с Национального фонда страны рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень актуальный вопрос. На самом деле, гарантированные трансферты с Нацфонда будут снижаться поэтапно. Уже в 2021 году предусмотрено сокращение гарантированного трансферта до 2,7 трлн тенге, в 2022 году предусмотрено сокращение гарантированного трансферта до2,4 трлн тенге, в 2023 году – до 2,2 млн тенге», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

Также, по его словам, по поручению Главы государства гарантированные трансферты носят целевой характер.

«То есть, они будут направляться исключительно на вопросы социального и инфраструктурного развития. Кроме того, по поручению Главы государства с 2023 года будет реализовано контрциклическое бюджетное правило, которое будет способствовать сбережению больших средств в Нацфонде, когда цена на нефть высокая и направлять в бюджет для его сбалансированности, когда они находятся на низких уровнях», - объяснил министр.