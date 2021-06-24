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    16:14, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    На сколько планируют сократить трансферты из Нацфонда в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по снижению гарантированных трансфертов с Национального фонда страны рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это очень актуальный вопрос. На самом деле, гарантированные трансферты с Нацфонда будут снижаться поэтапно. Уже в 2021 году предусмотрено сокращение гарантированного трансферта до 2,7 трлн тенге, в 2022 году предусмотрено сокращение гарантированного трансферта до2,4 трлн тенге, в 2023 году – до 2,2 млн тенге», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

    Также, по его словам, по поручению Главы государства гарантированные трансферты носят целевой характер.

    «То есть, они будут направляться исключительно на вопросы социального и инфраструктурного развития. Кроме того, по поручению Главы государства с 2023 года будет реализовано контрциклическое бюджетное правило, которое будет способствовать сбережению больших средств в Нацфонде, когда цена на нефть высокая и направлять в бюджет для его сбалансированности, когда они находятся на низких уровнях», - объяснил министр.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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