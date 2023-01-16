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На сколько обновился состав Сената

16 Января 2023, 13:33
На сколько обновился состав Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В новый состав депутатов Сената Парламента РК вошли три женщины. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 20 избранных депутатов - три женщины, 17 мужчин, средний возраст - 53,8 года, все двадцать избранных сенаторов по национальности казахи», - сказал Константин Петров.

Спикер также сообщил, какие должности ранее занимали новоиспеченные сенаторы.

«Также хотелось бы отметить, что в числе избранных сенаторов – четыре действующих депутата Сената, пять секретарей областных маслихатов, четыре заместителя акимов областей, два акима районов, два сотрудника центральных государственных органов, один руководитель учебного заведения, один руководитель областного управления и один представитель АО. Обновление 20-ти мандатов составило 80%», - уточнил Константин Петров.

Ранее сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии РК подвели итоги выборов депутатов Сената, прошедших 14 января.


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