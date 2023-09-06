На сколько лет может продлить жизнь онкобольных химиотерапия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основные факторы, способствующие прогрессированию рака, назвал директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Азамат Дюсенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причины развития онкологических заболеваний различны. Это внешние факторы, то есть экологические, профессиональные факторы. Есть и внутренние факторы – возраст, наследственность, наличие хронических заболеваний, нарушение обменных процессов, гормональные нарушения, курение, употребление алкогольных напитков, нездоровое питание, малоподвижность. Некоторые очаги рака могут обостриться из-за вируса папилломы человека или гепатита», - пояснил Азамат Дюсенов, отвечая на запрос корреспондента Казинформа.

Он также заявил, что химиотерапия, применяемая сегодня, продлевает жизнь пациента на 3-5 лет. С начала года химиотерапию получили более 14 тысяч казахстанцев.

«По итогам 7 месяцев текущего года в Казахстане химиотерапевтическое лечение получают 14 175 пациентов. Химиотерапия относится к основным методам лечения рака. Назначается в соответствии с утвержденными протоколами диагностики и лечения. В основном в составе комплексного лечения – до хирургического лечения с целью уменьшения размера опухоли и метастазов (клинических, доклинических), с целью достижения ремиссии и профилактики рецидивов», - говорится в ответе директора департамента

По данным ведомства, применение современной иммунотерапии позволило улучшить здоровье онкологических больных в стадии обострения.

«Использование современной таргетной иммунотерапии показывает улучшение результатов у пациентов со стадиями рака, прогрессирующими с метастазами. Если раньше при высокоагрессивных локализациях, таких как рак легких, меланома, саркома, мы говорили о 1 - летней выживаемости, то теперь, используя современные эффективные методы медикаментозной и лучевой терапии, можем говорить о 3-летней и 5-летней продолжительности жизни», - уточнил Азамат Дюсенов.