На сколько лет может продлить жизнь онкобольных химиотерапия
«Причины развития онкологических заболеваний различны. Это внешние факторы, то есть экологические, профессиональные факторы. Есть и внутренние факторы – возраст, наследственность, наличие хронических заболеваний, нарушение обменных процессов, гормональные нарушения, курение, употребление алкогольных напитков, нездоровое питание, малоподвижность. Некоторые очаги рака могут обостриться из-за вируса папилломы человека или гепатита», - пояснил Азамат Дюсенов, отвечая на запрос корреспондента Казинформа.
Он также заявил, что химиотерапия, применяемая сегодня, продлевает жизнь пациента на 3-5 лет. С начала года химиотерапию получили более 14 тысяч казахстанцев.
«По итогам 7 месяцев текущего года в Казахстане химиотерапевтическое лечение получают 14 175 пациентов. Химиотерапия относится к основным методам лечения рака. Назначается в соответствии с утвержденными протоколами диагностики и лечения. В основном в составе комплексного лечения – до хирургического лечения с целью уменьшения размера опухоли и метастазов (клинических, доклинических), с целью достижения ремиссии и профилактики рецидивов», - говорится в ответе директора департамента
По данным ведомства, применение современной иммунотерапии позволило улучшить здоровье онкологических больных в стадии обострения.
«Использование современной таргетной иммунотерапии показывает улучшение результатов у пациентов со стадиями рака, прогрессирующими с метастазами. Если раньше при высокоагрессивных локализациях, таких как рак легких, меланома, саркома, мы говорили о 1 - летней выживаемости, то теперь, используя современные эффективные методы медикаментозной и лучевой терапии, можем говорить о 3-летней и 5-летней продолжительности жизни», - уточнил Азамат Дюсенов.