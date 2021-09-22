На сколько казахстанцы меньше потребляют рыбы по сравнению с соседними странами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предусмотреть товарные субсидии на каждый килограмм сданной на переработку рыбы предлагают депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рыбной промышленности страны накапливаются очень много проблем. Президент Касым - Жомарт Токаев не раз обращал внимание Правительства вопросам развития потенциала рыбной промышленности Казахстана. Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. Так, если ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в год на душу человека, то в Казахстане эта цифра составляет менее 4 кг. В свою очередь, в соседних России и Китае потребляется 20-40 кг на человека соответственно», - сказал Ерлан Саиров, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

Депутат сообщил, что в 70-е годы прошлого столетия объемы добычи рыбы в Казахстане достигали 100 тыс. тонн в год. Сегодня промысел едва превышает 46 тыс. тонн.

«Эксплуатация рыбных запасов естественных водоемов имеет свои пределы, при этом во многих водоемах наблюдается снижение рыбных ресурсов. Одним из перспективного направления наращивания рыбной промышленности является переориентация водоемов с рыболовства на рыбоводство. Пока Правительство Казахстана не уделяет должного внимания рыбной отрасли страны! Рыбная промышленность Казахстана сегодня уступает соседнему Узбекистану!» - подчеркнул Ерлан Саиров.

Было отмечено, что согласно статистике в 2016 году в Узбекистане выращено 75 тыс. тонн рыбы. Сегодня в Казахстане выращивают всего лишь 6,8 тыс. тонн рыбы.

В 2020 году в Узбекистане выращено и выловлено 144 тыс. тонн рыбы, у нас этот показатель составляет всего 52,7 тыс. тонн.

«Развитие рыбоводства в стране сдерживается из-за недостаточности эффективных мер государственного регулирования в этой отрасли. На сегодня меры господдержки существуют только на корма, технику и оборудования для рыбопитомников и озерно-товарных рыбоводных хозяйств, не развиты преференции на ноу-нау, научные разработки в этой сфере. Учитывая имеющиеся водные ресурсы, в Казахстане существует огромный потенциал для роста объемов выращивания рыбы до 600 тыс. тонн, объем экспорта можно увеличить в 10 раз. Это будет способствовать созданию не менее 50 тыс. дополнительных рабочих мест и повышению доходов населения преимущественно в сельской местности», - добавил Ерлан Саиров.

В связи с этим депутаты предлагают принять следующие меры:

1. Разработать меры поддержки научно-исследовательских работ по изучению, сохранению и воспроизводству водных биологических ресурсов.

2. Предусмотреть инструменты финансовой поддержки развития товарного рыбоводства, аквакультуры и переработки рыбной продукции (льготные кредиты, на оборудование, строительство и оборотные средства, субсидии и преференции).

3. Сократить платы субъектами рыбоводства за пользование водными ресурсами, предусмотрев лишь оплату фактических расходов воды. Совершенствовать механизм оплаты за пользование рыбными ресурсами, включая снижение ставок платежей.

4. Создать государственную систему профессионального обучения выращиванию рыбы. Следует обучать людей современным методам рыбоводства.

5. Стимулировать развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, развитие кормопроизводственного сектора.

6. Предусмотреть товарные субсидии на каждый килограмм сданной на переработку рыбы и икры (от отечественного производителя).

7. Предусмотреть системные инструменты поддержки и преференции отечественным экспортерам рыбной продукции.

8. Усилить работу по защите водных объектов и экосистем, участвующих в системе рыбоводства. Проводить мониторинг и анализ соответствия правилам природопользования.