На сколько хватит запасов зерна в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров сообщил, сколько запасов зерна имеется в наличии в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава минсельхоза отметил, что по итогам уборки урожая намолочено 17,4 млн тонн зерна, что на 2,9 млн тонн, или 14%, меньше уровня 2018 года.

«На сегодняшний день, по республике в наличии имеется 10,2 млн тонн зерна, в том числе пшеницы – 7,8 млн тонн», - уточнил Сапархан Омаров.

Министр добавил, что внутреннее потребление зерна до 1 июля (начало нового маркетингового года) составит порядка 5,8 млн тонн, пшеницы – 3,8 млн тонн (пшеница – продовольственные нужды – 1,1 млн тонн, фураж – 577 тыс. тонн, семена – 1,6 млн тонн, промышленная переработка – 450 тыс. тонн).

Экспортный потенциал составляет 3,1 млн тонн зерна, в том числе пшеницы – 2,7 млн тонн.

«Переходящий остаток составит порядка 1,3 млн тонн. Таким образом, имеющего в стране зерна достаточно для обеспечения населения, формирования семенного и фуражного фонда. При этом Продовольственной контрактной корпорацией сформирован неснижаемый запас в объеме 604 тыс. тонн зерна», - резюмировал Сапархан Омаров.