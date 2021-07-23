На сколько хватит вакцины от КВИ и с кем ведет переговоры Казахстан по новым поставкам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации в республике, запасе вакцин от коронавируса и переговорах о новых поставках, рассказали на брифинге в СЦК представители министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Комитета санэпидконтроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что после вакцинации зарегистрировано 4 765 случаев заражения КВИ.

«Это по-прежнему ничтожно мало от числа вакцинированных, он составляет 0,09%», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что любая вакцина от коронавируса безопасна. Представители Минздрава призвали граждан активно вакцинироваться.

По официальным данным, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6 119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1 381, город Алматы - 996, город Шымкент - 488, Акмолинская область - 189, Актюбинская область - 230, Алматинская область - 230, Атырауская область - 489, Восточно-Казахстанская область - 78, Жамбылская область - 105, Западно-Казахстанская область - 235, Карагандинская область - 794, Костанайская область - 156, Кызылординская область - 129, Мангистауская область - 205, Павлодарская область - 203, Северо-Казахстанская область - 110, Туркестанская область - 101. Всего в стране выявлено 516 117 заболевших.

Также было сообщено, когда планируется вакцинация детей в Казахстане.

«Наши дети должны получить возможность привиться. Пока мы не можем назвать конкретные сроки. Но уже сейчас многие родители обращаются и просят привить детей, к сожалению, пока таких вакцин нет в Казахстане. Как только появится возможность, мы эту доступность обеспечим, - заверил Алексей Цой

Министр подчеркнул, что вакцинация детей будет добровольной, с правом выбора родителей.

Вместе с тем был отмечен рост заражения КВИ среди детей.

«С начала года 34 тысячи детей заболели коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 558 детей, наблюдаются 13 новорожденных с коронавирусной инфекцией», - проинформировала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Спикер добавила, что с начала 2021 года в Казахстане наблюдается рост заболеваемости КВИ в 4-5 раз. В тяжелом состоянии в стране находятся четыре ребенка.

В минздраве сообщили, что Казахстан ведет переговоры о поставке китайских вакцин от коронавируса.

«Сейчас идут переговоры по поставке вакцин, в том числе Китайской Народной республики в Казахстан. На следующей неделе мы получим точную детальную информацию», - добавил Алексей Цой.

Также был прокомментирован вопрос нарушения температурного режима при хранении вакцин. Как отметила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, в Казахстане был зарегистрирован лишь один случай нарушения температурного режима при хранении вакцин. На сегодня проводится мониторинг ситуации в этом вопросе. «По результатам таких мониторингов также выявлялись нарушения, которые никак на безопасность и эффективность вакцин не влияли. Это опять-таки были вопросы организационного характера. Вопросы организации потоков вакцинируемых, вопросы организации наблюдения за ними, вопросы исполнения профилактических мер, направленных на соблюдение температурного режима», - сказала Айжан Есмагамбетова.

Представитель Минздрава пояснила, что всегда должен быть план на случай выключения электроэнергии и так далее. В ряде регионов таких планов не было.

«Отсутствие таких планов не говорит о том, что такие нарушения были, и это повлекло нарушение транспортировки температурного режима хранения вакцин», - добавила Айжан Есмагамбетова.

Она также рассказала о случае, который произошел в период транспортировки вакцин в Алматинскую область.

«Произошло ДТП, тогда пострадал рефрижератор, который перевозил вакцины. Было проведено расследование, было выявлено количество доз, которое пострадало. Эти вакцины были уничтожены», - заверила Айжан Есмагамбетова.

Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет получать, и обрабатывать информацию от общественников и населения по эпидситуации в республике. Глава государства подчеркнул, что в отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин.

Спикеры также сообщили, какое наказание грозит за нарушение температурного режима при хранении вакцин от коронавируса.

«Есть две статьи за нарушение санитарных правил, которые предусматривают разный размер штрафов», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов.

Она также добавила, что есть 426 статья КоАП, которая применяется в отношении субъектов, занимающихся этими вопросами, по ней также предусмотрен штраф и год лишения лицензии.

Ранее вопрос нарушения температурного режима при хранении вакцин прокомментировали в Минздраве РК.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой затронул вопрос подделки паспорта вакцинации.

«Мы сами инициировали активизацию работы силовых структур в этом направлении. Глава государства, вы знаете, поручил разобраться с этим вопросом, уже больше 60 уголовных дел заведено. Очень жестко пресекаются, блокируются все социальные сети, которые распространяют данную информацию, с преследованием вплоть до уголовного», - сказал Алексей Цой.

Глава минздрава добавил, что в результате активизации профилактической работы, количество таких предложений уменьшилось.

«Мы видим, что несознательные граждане поняли, что за это будут очень жестко преследовать как медицинских работников, так и самих граждан, которые пытаются непонятно с какой целью получить эти паспорта, потому что это не защищает от коронавируса. Это не защищает от вероятности, что они заболеют и могут попасть реанимацию. Это самообман. Рано или поздно все выявится, потому что мы делаем сверки. Это какое-то непонятное желание граждан. Вакцина безопасна, вакцину надо делать. Все те, кто попытается это сделать, будут пойманы и наказаны», - подчеркнул Алексей Цой.

В заключение было сообщено, сколько вакцин от коронавируса имеется на сегодня в наличии в Казахстане.

«В наличии имеется 582 141 доза вакцин первого компонента и 1 млн 194 тысячи доз - второго компонента. На сегодня остаток первого компонента CoronaVac - 20 тысяч доз, практически во всех регионах, но в разных количествах. Больше всего в Мангистауской области. Вакцины нет в Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях», - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Согласно озвученным данным, остаток первого компонента вакцины «Спутник V» составляет более 561 тысячи доз.

«Вакцина есть во всех регионах. Также есть 3 тысячи доз QazVac, наибольшее количество - в Мангистауской и Атырауской областях. Отечественной вакцины нет в четырех регионах: Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Алматы», - уточнила Айжан Емагамбетова.

По ее словам, остаток первого компонента вакцины Sinopharm составляет 6 286 доз и она имеется в наличии только в Мангистауской области.