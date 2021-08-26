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На складе в Жамбылской области хранятся преимущественно инженерные боеприпасы - Минобороны РК

26 Августа 2021 22:28
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На складе в Жамбылской области хранятся преимущественно инженерные боеприпасы - Минобороны РК

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На складе воинской части в Жамбылской области, где сегодня около 19:00 произошло возгорание на одном из складов, продолжается ликвидация пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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«Задействованы пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области.

На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.

Вместе с тем, в целях безопасности населения начата эвакуация жителей близлежащих домов.

На место происшествия вылетел борт военно-транспортной авиации ВВС с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям, заместителем министра обороны и комиссией оборонного ведомства», - говорится в сообщении министерства.



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#Жамбылская область   #Происшествия   #Армия   #Видео   #Пожар  
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