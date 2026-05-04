На Сибинских озерах во время сапбординга утонул человек

В Восточно-Казахстанской области на одном из Сибинских озер уже третий день ведутся поиски тела утонувшего, передает корреспондент агентства Kazinform.

О происшествии сообщили очевидцы. По предварительной информации, инцидент произошел 1 мая на озере Шалкар в Уланском районе.

— По словам очевидцев, парень 2001 года рождения находился на сапборде и в какой-то момент ушел под воду. В настоящее время на месте проводятся поисковые работы, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

К поискам привлечены водолазы и плавсредства. Работы ведутся на акватории озера, однако их осложняет глубина и особенности рельефа дна.

Спасатели отмечают, что с началом теплого сезона увеличивается количество происшествий на воде, особенно в местах, не предназначенных для отдыха. Жителей и гостей региона призывают соблюдать меры безопасности, использовать спасательные жилеты и не выходить на воду без подготовки.

Ранее сообщалось, что еще один ребенок утонул в реке в Туркестанской области.