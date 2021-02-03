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    12:37, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    На шумных таксистов возле вокзала «Сайран» пожаловались алматинцы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, проживающие возле автовокзала «Сайран», пожаловались на шумных таксистов, оказывающих услуги днем и ночью. Аким Ауэзовского района ответил этот вопрос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Одна из жительниц у акима района Сайрана Сайфеденова в ходе отчетной встречи с населением спросила, когда решится вопрос с таксистами, которые ведут себя шумно днем и ночью, собирая клиентов. По словам женщины, они раньше стояли возле автовокзала «Сайран», а сейчас ходят во дворах и оставляют за собой мусор.

    «В районе Тастак и Сайран этот вопрос поднимается регулярно. В прошлом году наши сотрудники совместно с департаментом полиции и управлением городской мобильности проводили 2-3 раза в неделю рейды. Тогда более 100 водителей были привлечены к административной ответственности. Сейчас возле автовокзала таксистов нет. Возле озера Сайран тоже нет. Но, действительно, они сейчас в основном во дворах ходят. На этот вопрос ответит сейчас начальник управления полиции Ауэзовского района», - ответил он.

    По словам начальника управления полиции района, этот вопрос на особом контроле. Проводятся на постоянной основе профилактические работы.




    Теги:
    Транспорт Акимат Общество Алматы
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