На шесть миллионов тенге оштрафовали нарушителей с «красным» статусом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с помощью Ashyq зафиксировали 2845 человек с «красным» и 963 посетителей с «желтым» статусами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 14 октября 2021 года, выявлено 3808 нарушений санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской области. В том числе зафиксировано 2845 человек с «красным» и 963 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 138 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 6 038 190 тенге. Так же, в отношении граждан с «желтым» статусом выдано 391 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

В ДСЭК отметили, что в области 10 058 объектов являются участниками пилотного проекта «Ashyq». Мониторинговой группой охвачено 6836 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1197 участников проекта были исключены с платформы «Ashyq».