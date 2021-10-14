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    14:56, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    На шесть миллионов тенге оштрафовали нарушителей с «красным» статусом в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с помощью Ashyq зафиксировали 2845 человек с «красным» и 963 посетителей с «желтым» статусами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 14 октября 2021 года, выявлено 3808 нарушений санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской области. В том числе зафиксировано 2845 человек с «красным» и 963 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 138 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 6 038 190 тенге. Так же, в отношении граждан с «желтым» статусом выдано 391 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    В ДСЭК отметили, что в области 10 058 объектов являются участниками пилотного проекта «Ashyq». Мониторинговой группой охвачено 6836 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1197 участников проекта были исключены с платформы «Ashyq».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
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