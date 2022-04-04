НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На шесть миллиардов тенге превысили средства на открытие спортивных секций в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram- канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

«Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах следует открыть спортивные секции. Требуется возобновить деятельность «детских кружков», где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий».

В соответствии с поручением Президента РК:

· Государство впервые ввело институт подушевого финансирования творческих кружков;

· В 2021 году более 133 тысяч детей бесплатно посещали кружки по рисованию, танцам, музыке и др., более 162 тысяч детей и подростков бесплатно посещали спортивные секции;

· Средства на открытие спортивных секций по республике превысили 6 млрд тенге.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.