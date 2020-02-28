+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 2 °С
USD 379.75 EUR 415.18
RUB 5.78 CNY 54.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На шесть лет осудили устроившего поножовщину алматинца

28 Февраля 2020 12:14
Поделиться:
На шесть лет осудили устроившего поножовщину алматинца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении К., признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пути совершенствования законодательства в сфере информации обсудили в столице
На 2,5 млн тенге оштрафовали алматинца за незаконную организацию онлайн-казино Запущен пилотный проект Telegram бота по вопросам защиты прав потребителей Вынесен приговор по делу об изнасиловании в Актобе

В июне 2019 года ночью подсудимый К., вместе со своими знакомыми находясь на городской аллее Арбат, заметил проходившую мимо группу парней, среди которых был потерпевший М.

Между ними был краткий диалог, после чего они разошлись.

Спустя некоторое время К. беспричинно ударил кулаком одного молодого человека, а затем ударил и нанес удар ножом М.

«В результате М. причинен тяжкий вред здоровью в виде торакоабдоминальной колото-резаной раны с повреждением диафрагмы, левой доли печени. Потерпевшему некоторое время пришлось находиться на лечении в стационаре», - рассказали в суде.

Подсудимый в содеянном раскаялся и возместил потерпевшему материальный ущерб. Суд при назначении наказания подсудимому учел смягчающие обстоятельства – его частичное признание вины и раскаяние в содеянном, возмещение материального ущерба потерпевшему, мнение потерпевшего, который простил подсудимого.

«Приговором суда К. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» УК РК, и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, Суды, Судебный процесс,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив