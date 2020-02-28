На шесть лет осудили устроившего поножовщину алматинца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении К., признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В июне 2019 года ночью подсудимый К., вместе со своими знакомыми находясь на городской аллее Арбат, заметил проходившую мимо группу парней, среди которых был потерпевший М.

Между ними был краткий диалог, после чего они разошлись.

Спустя некоторое время К. беспричинно ударил кулаком одного молодого человека, а затем ударил и нанес удар ножом М.

«В результате М. причинен тяжкий вред здоровью в виде торакоабдоминальной колото-резаной раны с повреждением диафрагмы, левой доли печени. Потерпевшему некоторое время пришлось находиться на лечении в стационаре», - рассказали в суде.

Подсудимый в содеянном раскаялся и возместил потерпевшему материальный ущерб. Суд при назначении наказания подсудимому учел смягчающие обстоятельства – его частичное признание вины и раскаяние в содеянном, возмещение материального ущерба потерпевшему, мнение потерпевшего, который простил подсудимого.

«Приговором суда К. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» УК РК, и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.