На севере Казахстана ожидаются дожди с переходом в снег и понижение температуры

Дожди, в северных регионах с переходом в снег и понижение температуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В ближайшие три дня на большей части республики сохраняется ненастная погода.

Атмосферные фронты вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром практически во всех областях страны.

24–25 мая на северо-западе, севере, 25 мая в центре Казахстана ожидаются осадки- дождь с переходом в снег, временами сильные осадки. Лишь в отдельные дни в западных и южных регионах под влинияем высокого давления прогнозируется прекращение дождей.

С вторжением области высокого давления из районов Скандинавского полуострова в западных, северных и северо-западных регионах республики в ночные и утренние часы прогнозируются заморозки до 3 градусов, в дневные часы в северных и северо-западных регионах ожидается понижение до 5-13 тепла.

В тоже время на юге, юго-востоке Казахстана юго-западные потоки обусловят повышение температуры до 20-30 тепла.