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    22:57, 22 Май 2024 | GMT +6

    На севере Казахстана ожидаются дожди с переходом в снег и понижение температуры

    погода
    Фото: Kazinform

    Дожди, в северных регионах с переходом в снег и понижение температуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В ближайшие три дня на большей части республики сохраняется ненастная погода.

    Атмосферные фронты вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром практически во всех областях страны.

    24–25 мая на северо-западе, севере, 25 мая в центре Казахстана ожидаются осадки- дождь с переходом в снег, временами сильные осадки. Лишь в отдельные дни в западных и южных регионах под влинияем высокого давления прогнозируется прекращение дождей.

    С вторжением области высокого давления из районов Скандинавского полуострова в западных, северных и северо-западных регионах республики в ночные и утренние часы прогнозируются заморозки до 3 градусов, в дневные часы в северных и северо-западных регионах ожидается понижение до 5-13 тепла.

    В тоже время на юге, юго-востоке Казахстана юго-западные потоки обусловят повышение температуры до 20-30 тепла.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет Снег
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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