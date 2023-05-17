На севере и юге Казахстана ожидаются дожди

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием Южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 17 мая сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, пройдут дожди с грозами, на юго-западе, северо-западе, юге страны будет сильный дождь. На юго-западе, северо-западе, юге, в центре Казахстана возможен град. На севере, востоке, юго-востоке республики под влиянием отрога Северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере – туман, на северо-западе – пыльная буря.

На юге Актюбинской области, утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области, днем на северо-западе, юге, в центре Мангистауской области, ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидается сильный дождь.

Ночью на северо-востоке Акмолинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов, на севере Северо-Казахстанской, Павлодарской, на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки до 2 градусов.

В Кызылординской, на севере, в центре Туркестанской, на юге Актюбинской, Улытауской, на северо-западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, в 16 регионах республики объявлено штормовое предупреждение.