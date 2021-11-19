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На семь лет лишили прав пьяного водителя в Арыси

19 Ноября 2021 21:50
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На семь лет лишили прав пьяного водителя в Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - На 7 лет лишили прав пьяного водителя в Арыси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Во время несения службы по обеспечению дорожной безопасности на одной из улиц города Арыси стражи порядка выявили автомобиль ВАЗ-2107, который грубо нарушил ПДД. Инспектор патрульной полиции Ергали Кокенов заметил, что водитель не включил фары и не пристегнул ремни безопасности. После остановки автомобиля и проверки документов полицейский заподозрил, что мужчина употреблял спиртные напитки. Нарушителя доставили на медицинское исследование, которое подтвердило, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. В отношении водителя составили административный протокол ст. 608 КоАП РК «Управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача транспортного средства в управление лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

Собранные материалы полицейские направили в суд. В итоге решением суда местного жителя, нарушившего правила дорожного движения, признали виновным и лишили права управления автотранспортом на 7 лет и водворили на 15 суток административного ареста.

Кроме того, водителя оштрафовали по ч. 2 ст. 593 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения» и ст. 602 КоАП «Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации».

Отметим, что за 10 дней ОПМ «Безопасная дорога» в Арысском районе выявлено 455 административных правонарушений. Также стражи порядка проинспектировали 16 километров аварийно-опасных участков, обновили и установили 5 дорожных знаков.


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