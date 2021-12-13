На семь лет лишили прав нетрезвого водителя туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во время оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» инспектор патрульной полиции МПС Ордабасинского РОП старший лейтенант полиции Бакытжан Турсынбаев остановил автомобиль марки «Хундай», грубо нарушившего правила дорожного движения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

При проверке документов полицейский заметил у водителя признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка отстранили нарушителя от управления транспортным средством и доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у водителя факт алкогольного опьянения.

В отношении автолюбителя составили административный протокол по статье 608 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

Собранные материалы полицейские направили в районный суд для принятия законного решения. П остановлением суда водителя лишили права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и водворили на 20 суток административного ареста.