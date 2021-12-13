На семь лет лишили прав нетрезвого водителя туркестанские полицейские
При проверке документов полицейский заметил у водителя признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка отстранили нарушителя от управления транспортным средством и доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у водителя факт алкогольного опьянения.
В отношении автолюбителя составили административный протокол по статье 608 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».
Собранные материалы полицейские направили в районный суд для принятия законного решения. П остановлением суда водителя лишили права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и водворили на 20 суток административного ареста.