    12:10, 31 Январь 2026 | GMT +5

    На счета юных казахстанцев начислены по $130,71

    В рамках программы «Национальный фонд - детям» каждому казахстанскому ребенку, которому еще не исполнилось 18 лет, сегодня начислено по 130,71 долларов США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов.

    Нацфонд - детям
    Фото: Министерство финансов

    Программа «Национальный фонд — детям» была инициирована Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и нацелена на реализацию принципа справедливого распределения национальных богатств.

    Обеспечение равных стартовых возможностей для молодежи остается приоритетной задачей государства, и накопления из Нацфонда призваны стать надежным фундаментом для первых самостоятельных шагов молодых казахстанцев во взрослой жизни.

    В текущем году в программе приняли участие 6 918 656 детей, рожденных в период с 2008 по 2025 годы включительно. Таким образом, каждому участнику программы за 2026 год было начислено по 130,71 долларов США.

    Для тех, кто достигает совершеннолетия в 2026 году — это 356 613 человек, предусмотрено суммарное перечисление в размере 44,5 млн долларов США.

    Всего, для детей, участвующих в программе с момента ее запуска, общая сумма накоплений с учетом инвестиционного дохода за три года (2024–2026 годы) на каждого составила 370,56 долларов США.

    Средства по программе «Национальный фонд — детям» используются для решения важных жизненных задач. Основная часть (19,7 млн долларов) была направлена на улучшение жилищных условий по 127 446 одобренным заявкам. Еще 11,9 млн долларов были вложены в образование детей по 78 060 заявкам.

    Как проверить начисления и использовать средства?

    Механизм программы оцифрован и максимально прозрачен. Родители могут проверить участие ребенка и сумму накоплений несколькими способами:

    • На специализированном сайте kids.enpf.kz (по ИИН ребенка);
    • В личном кабинете на портале egov.kz;
    • В мобильных приложениях Halyk, Kaspi.kz и Bcc.kz.

    — При достижении 18 лет накопления переводятся на специальный счет в ЕНПФ и доступ для просмотра накоплений есть только у получателя с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Чтобы направить деньги на жилье или обучение, получателю достаточно подать заявку через уполномоченных операторов, — напомнили в Министерстве финансов.

    К ранее работающим в программе «Национальный фонд — детям» Отбасы банку и Народному банку в середине 2025 года присоединился новый партнер — Банк ЦентрКредит, что расширило возможности выбора для молодежи.

    Теги:
    Минфин РК Дети Деньги Нацфонд-детям
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
