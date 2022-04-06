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    13:51, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    На санитарное состояние кладбища пожаловались алматинцы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка побывала на одном из кладбищ Турксибского района города и пожаловалась на его санитарное состояние, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница города на своей странице в Facebook сообщила, что территория кладбища по улице Бекмаханова завалена мусором и просила принять меры по очистке.

    В комментариях люди также писали, что такая картина наблюдается и в других местах захоронения.

    В ТОО «Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы» сообщили, что на «КазСельхозТехника» (кладбище), находящемся в Турксибском районе, периодически производится уборка подъездных дорог и вывоз мусора. Следующая уборка территории кладбища общего пользования будет производиться в конце апреля 2022 года.

    «Согласно пункту 15.3.2 Свода правил по проектированию и содержанию кладбищ «граждане и организации, производившие захоронения, обязаны своевременно и за свой счет производить ремонт надмогильных сооружений, расчистку проходов у могил и территории захоронений». Товарищество производит уборку кладбища, вывоз мусора и снос аварийных деревьев, только на территории общего пользования», - ответили в Специализированном комбинате.



    Фото:facebook.com/Галия-Ермекбаева





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