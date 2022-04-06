На санитарное состояние кладбища пожаловались алматинцы
Жительница города на своей странице в Facebook сообщила, что территория кладбища по улице Бекмаханова завалена мусором и просила принять меры по очистке.
В комментариях люди также писали, что такая картина наблюдается и в других местах захоронения.
В ТОО «Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы» сообщили, что на «КазСельхозТехника» (кладбище), находящемся в Турксибском районе, периодически производится уборка подъездных дорог и вывоз мусора. Следующая уборка территории кладбища общего пользования будет производиться в конце апреля 2022 года.
«Согласно пункту 15.3.2 Свода правил по проектированию и содержанию кладбищ «граждане и организации, производившие захоронения, обязаны своевременно и за свой счет производить ремонт надмогильных сооружений, расчистку проходов у могил и территории захоронений». Товарищество производит уборку кладбища, вывоз мусора и снос аварийных деревьев, только на территории общего пользования», - ответили в Специализированном комбинате.
Фото:facebook.com/Галия-Ермекбаева