На санитарное состояние кладбища пожаловались алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка побывала на одном из кладбищ Турксибского района города и пожаловалась на его санитарное состояние, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница города на своей странице в Facebook сообщила, что территория кладбища по улице Бекмаханова завалена мусором и просила принять меры по очистке.

В комментариях люди также писали, что такая картина наблюдается и в других местах захоронения.

В ТОО «Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы» сообщили, что на «КазСельхозТехника» (кладбище), находящемся в Турксибском районе, периодически производится уборка подъездных дорог и вывоз мусора. Следующая уборка территории кладбища общего пользования будет производиться в конце апреля 2022 года.

«Согласно пункту 15.3.2 Свода правил по проектированию и содержанию кладбищ «граждане и организации, производившие захоронения, обязаны своевременно и за свой счет производить ремонт надмогильных сооружений, расчистку проходов у могил и территории захоронений». Товарищество производит уборку кладбища, вывоз мусора и снос аварийных деревьев, только на территории общего пользования», - ответили в Специализированном комбинате.





Фото:facebook.com/Галия-Ермекбаева















