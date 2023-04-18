На Риддерской ТЭЦ вновь произошла авария

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На Риддерской ТЭЦ в Восточно-Казахстанской области снова произошла авария, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акимата города, в ночь на 18 апреля одна из котельных в теплоэлектроцентрали вышла из строя.

«Котельная с высокой напряженностью вышла из строя. Незамедлительно мы подключили резервную котельную. Теперь температура в системе отопления будет постепенно повышаться», - говорится в сообщении.

Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с жителями Риддера.

«Сейчас в нашем доме нет тепла. На улице тоже резко похолодало. Хотим, чтобы поскорее дали тепло», - делится жительница города по имени Бакытгуль.

Ранее сообщалось, что в Риддере зафиксирован самый высокий показатель случаев несоблюдения температурного режима работы теплосетей.