На решение социальных проблем направят большую часть бюджета Актюбинской области

25 Декабря 2022, 10:16

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –64,3 процента бюджетных средств Актюбинской области направят на решение актуальных социальных проблем. Об этом рассказал аким области Ералы Тугжанов на встрече с депутатами и председателем РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Толеубеком Мукашевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече были обсуждены вопросы поддержки и качественной реализации предвыборной программы Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Т.Мукашев рассказал об основных направлениях предвыборной программы и акцентировал внимание депутатов на необходимости проведения эффективной работы по повышению качества жизни и благосостояния населения, поддержки социальной сферы.

«На расширенном заседании Правительства 12 декабря Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения. Утверждён план действий по реализации предвыборной программы. Качественная ее реализация – наша общая задача.

С учетом поручений Президента на сессии областного маслихата были обсуждены пути развития экономики нашего региона, улучшения условий жизни населения и сохранения стабильности. Утвержден бюджет на ближайшие 3 года, 64,3% бюджетных средств будет направлено на решение актуальных социальных проблем», - сказал аким области Ералы Тугжанов.

На сегодня в регионе сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация. Принимается ряд конкретных мер по привлечению инвестиций, развитию сельского хозяйства. 98% населения обеспечены чистой питьевой водой, 93,4% - природным газом. Отремонтировано 536 км дорог, по итогам года доля дорог местного значения в нормативном состоянии составит 72%.

Решаются экологические проблемы. Создано около 33 тысяч новых рабочих мест, из которых 48% - постоянные. Продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры социальной сферы. До конца текущего года будут введены в эксплуатацию 4 врачебных амбулатории и 1 медпункт, в следующем – начнется строительство многопрофильных межрайонных больниц в Хромтауском, Мугалжарском, Шалкарском районах, в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» будет проведен капремонт и строительство 6 объектов на сумму 1,2 млрд тенге. В рамках нацпроекта «Модернизация здравоохранения на селе» в течение двух лет в 29 сельских населенных пунктах появятся современные объекты здравоохранения.

Также в Актюбинской области ведется строительство 14 общеобразовательных школ, еще 20 будут возведены в течение 3 лет в рамках нацпроекта «Комфортная школа». Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.

В ходе встречи было принято обращение депутатов маслихатов всех уровней по поддержке и реализации предвыборной программы Президента.