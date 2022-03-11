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    05:27, 11 Март 2022 | GMT +6

    На ремонт костанайских дорог направят более 19 миллиардов тенге

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Костанайской области планируется отремонтировать почти 300 километров дорог местного значения и 184 участка улиц населенных пунктов. Об этом в ходе заседания комиссии по вопросам противодействия коррупции сообщил исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Булат Сейдахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По всем программам бюджет автодорожной отрасли в текущем году составляет 19,5 млрд тенге. Планируется отремонтировать 285 км автодорог местного значения и 184 участка улиц населенных пунктов. В том числе сумма, выделенная в рамках госпрограммы «Нұрлы жол», составляет 13,4 млрд тенге. Из 28 проектов подрядчики определены по 13 объектам. Конкурсные процедуры проходят на 15 объектах»,- сообщил Б. Сейдахметов.

    В этом году запланировано завершение реализации крупного проекта – реконструкции участка автодороги областного значения Айет – Варваринское – граница области с выходом на Российскую Федерацию. Проект стоит три млрд тенге. Уже в декабре текущего года, как заверили в ведомстве, планируется завершить проект. Реализация данного проекта доведет характеристики автодороги до III технической категории, увеличив транспортно-логистический потенциал области.

    «В рамках «Ауыл-Ел бесігі» строительно-монтажные работы будут проведены на 59-ти улицах сельских населенных пунктов, на сумму 2,5 млрд тенге. Ремонтом будет охвачено 25 населенных пунктов, из которых 12 – спутниковые, 11 – опорные, два – стратегические. Из 59 проектов, подрядные организации определены по 17 объектам. По 42 объектам проводятся конкурсные процедуры. За счет средств из местного бюджета строительно-монтажные работы будут проведены на 127 объектах, на сумму 3,5 млрд тенге. Подрядные организации определены по 74 проектам, по 53 проводятся конкурсные процедуры», - проинформировал Б. Сейдахметов.

    По итогам этого года, по информации исполняющего обязанности руководителя ведомства, доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии в регионе, составит 83%. Это превысит долю прошлого года на 5%.


    Теги:
    Бюджет Дороги Ауыл – Ел бесігі Костанайская область Нұрлы жол
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