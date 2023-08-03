На реконструкцию оросительных каналов выделено 5 млрд 34 млн тенге - сенатор

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Жанболат Жоргенбаев в ходе своего визита в Алматинскую область ознакомился с работами по модернизации систем каналов Кегенского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Депутат акцентировал внимание на проблемах ирригационных систем в сельском хозяйстве, а также на необходимость комплексно проработать вопрос создания условий для фермеров. Кроме того, парламентарий затронул проблемы ирригационных систем в сельском хозяйстве в целом по республике, рассмотрел пути решения проблемы во взаимодействии с местными органами и органами исполнительной власти.

«В связи с длительной эксплуатацией оросительных сетей и гидротехнических сооружений без реконструкции и капитального ремонта происходит их изнашивание, увеличивается расход воды при транспортировке, орошаемые земли не осваиваются в полной мере. Для решения этой проблемы из республиканского бюджета выделено 5 миллиардов 34 миллиона тенге на реконструкцию оросительных сетей»,-отметил сенатор.

Депутат также ознакомился с состоянием оросительных каналов Райымбекского района и выслушал обращения водопользователей.