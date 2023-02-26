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На реконструкцию магистральных тепловых сетей в Кентау потребуется 4,6 млрд тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Февраля 2023, 09:09
На реконструкцию магистральных тепловых сетей в Кентау потребуется 4,6 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в городе Кентау министр посетил местный трансформаторный завод. Предприятие производит электромоторы, генераторы и трансформаторы. Годовая проектная мощность 20 000 единиц продукции. Из них 70% ориентированы на внутренний рынок, 30% экспортируются в страны Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики РК.

photoЗавод обеспечивает работой около 900 человек. Компания-владелец открыла колледж, а также учебный центр при заводе, где обучаются и проходят производственную стажировку 500 будущих инженеров. Представители компании просят рассмотреть предоставление господдержки в виде возмещения половины затрат на обучение молодых кадров.

Алибек Куантыров заверил, что данный вопрос будет рассмотрен на уровне Правительства.

photoТакже глава Миннацэкономики побывал на ТЭЦ-5 в Кентау, построенной почти 90 лет назад. Здесь он ознакомился с условиями труда и побеседовал с работниками предприятия. У ГКП «Кентау сервис» 14 тысяч потребителей. ТЭЦ обеспечивает теплом 346 многоэтажных домов, 2295 домов частного сектора, 108 бюджетных учреждений и больше 440 коммерческих объектов. Котлы и системы отопления отремонтированы в 2014 году. На очередном этапе модернизации планируется постепенный переход на газовое отопление.

photoСейчас необходима реконструкция магистральных тепловых сетей. Для этого потребуется 4,6 млрд тенге. На текущий год потребность из республиканского бюджета составляет 4,1 млрд тенге.

photoКроме того, министр ознакомился с работой Индустриальной зоны «Туркестан». На объекте площадью 190 га размещены 28 проектов на сумму 13 млрд тенге. Еще восемь отечественных и иностранных инвесторов заинтересованы работать на его территории. Общая сумма ожидаемого притока инвестиций составит порядка 30 млрд тенге.

photoДалее глава МНЭ побывал на месте строительства специальной экономической зоны «Turkistan» в с. Орангай Сауранского района. Проект оценен в 17,5 млрд тенге. Площадь объекта составляет 365 га. Для реализации проекта необходимо финансирование строительства инфраструктуры. В частности, для строительства внутренних дорог, железнодорожных путей, пожарного депо, газификации, электричества и др. из республиканского бюджета требуется 11,5 млрд тенге. Завершение проекта запланировано до конца текущего года.

photoВ завершение рабочей поездки министр посетил ДКРЕМ по Туркестанской области и областной филиал «Даму», где выслушал отчеты о проделанной работе и дал конкретные поручения на текущий год.


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