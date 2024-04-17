На реке Урал в ЗКО сохраняется повышение уровня воды

В Западно-Казахстанской области на контроле находится 1 перелив через автодорогу местного значения и 24 размывов дорожного полотна, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Без транспортного сообщения 9 населенных пунктов в Каратюбинском и Чингирлауском районах. Объявлены 6 ЧС местного масштаба. Подтоплено 2 994 дачных домов.

По Западно-Казахстанской области – на реке Урал (Жайык) сохраняется повышение уровня воды, приточность 3000 м³/сек.

В результате паводкового стока рек Шаган и Деркул подтоплены дачные массивы г. Уральска, расположенные в пойменной части рек. Производится укладка мешкотары, возведение защитных дамб и откачка воды с подтопленной территории.

Опасные уровни рек на территории области не достигнуты (опасный/ фактический): Урал (Жайык) – 850 см/777 см.

Эвакуировано 13 732 человека, в том числе 5 703 ребенка. В эвакуационных пунктах находятся 2 300 человек, из них 1062 детей, у родственников находятся 11 432 человек у родственников. В безопасные места отогнано 4 915 домашних животных.

Фото: МЧС

Всего по области откачено более 1 020 тыс. м3 талых вод, уложено более 844 тыс. Шт. мешкотары и 5 857 тыс. Тонн инертного материала.

На аварийно-спасательные работы задействовано 6 507 человек, 1 201 единица техники, 196 водооткачивающих средств, 101 плавательное средство и 3 воздушных судна. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ дополнительно были привлечены силы и средства из 7 регионов.

Фото: МЧС

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал поднялся на 8 см — жителей прибрежных поселков эвакуируют в ЗКО.