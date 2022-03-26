На реках Казахстана возможны сильные паводки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Об обстановке на реках Казахстана на период с 26 марта по 1 апреля, в связи с прогнозом сильных осадков и снеготаяния, сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

26 и 29 марта на юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области, 26-27, 29 марта на северо-востоке, юге, в горных и предгорных районах Жамбылской области, 27 и 29 марта на юге и в горных районах Алматинской области прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега, в связи с чем, в предгорных районах вышеуказанных регионов ожидается формирование склонового стока.

В Восточно-Казахстанской области 28 и 30 марта - сильный снег, 29 марта – сильные осадки (дождь, снег), 29 марта в Акмолинской области - сильные осадки, преимущественно в виде снега.

По Западно-Казахстанской области 27-28 марта на юге области, 30 марта в западной половине области ночью ожидается температура воздуха 3 тепла, основной фон дневных температур составит 2-7 тепла.

С 30 марта по Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областям, с 31 марта по Павлодарской области дневные температуры будут достигать положительных значений 2-5 тепла.

По Карагандинской области 28-29 марта, 1 апреля на юге области ночью прогнозируется температура воздуха 3 тепла, днем в начале периода 3 мороза-2 тепла, на юге области 7 тепла, в середине периода небольшое понижение до 0-5 мороза, на юго-востоке 3 тепла, в конце периода вновь повышение температуры до 0-5 тепла, на юге области до 8-13 тепла.

В связи с чем, в вышеуказанных регионах ожидается интенсивное снеготаяние и ослабление ледовых явлений на реках.

Объемы накопленных влагозапасов по бассейнам равнинных рек Казахстана сложился следующим образом: по Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской, Костанайской областей уменьшились в среднем от 12% до 45%.

По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в марте, апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений.