На рассмотрение петиции об отмене единого часового пояса имеется 40 дней - Серик Жумангарин

Заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин ответил на вопрос касательно петиции за отмену перевода времени, передает корреспондента агентства Kazinform.

- Это процедурный вопрос. Собирается соответствующая рабочая группа. Мы будем эту петицию рассматривать с привлечением автора петиции, активных экспертов и с той, и с этой стороны. Ученых, прежде всего, и государственных чиновников, - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопрос в кулуарах Сената.

Он также уточнил, что на рассмотрение этой петиции имеется 40 дней.

Отметим, что петиция за отмену перевода времени, запущенная казахстанцами, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения Правительством.