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    17:47, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    На рассмотрение петиции об отмене единого часового пояса имеется 40 дней - Серик Жумангарин

    часы
    Фото: pixabay.com

    Заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин ответил на вопрос касательно петиции за отмену перевода времени, передает корреспондента агентства Kazinform.

    - Это процедурный вопрос. Собирается соответствующая рабочая группа. Мы будем эту петицию рассматривать с привлечением автора петиции, активных экспертов и с той, и с этой стороны. Ученых, прежде всего, и государственных чиновников, - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопрос в кулуарах Сената.

    Он также уточнил, что на рассмотрение этой петиции имеется 40 дней.

    Отметим, что петиция за отмену перевода времени, запущенная казахстанцами, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения Правительством.

    Теги:
    Казахстанцы Общество Часовой пояс
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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