На работы по коммунальному водоснабжению из бюджета выделено 280 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году из бюджета страны на работы по водоснабжению выделено 280 млрд тенге. Об этом рассказал зампред комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбек Пазылбекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городах Казахстана обеспечено водой 98,4% населения, в том числе ЗКО, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская, Жетысуская, Улытауская, Актюбинская, Алматинская области. Низкий уровень обеспечения населения питьевой водой в городах наблюдается в Жамбылской области (91,9%), Абайской (92,8)», - сказал Азимбек Пазылбекулы на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской области (80,4%), Акмолинской области (89,8%) и Северо-Казахстанской области (85%).

«Как отметил Президент, «жители разных регионов страны имеют разный уровень доступа к чистой питьевой воде, природному газу, транспортной инфраструктуре». Глава государства поручил усилить работу по устранению этого неравенства. В текущем году из республиканского бюджета на реализацию 402 проектов строительства и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения выделено 280 млрд тенге, в том числе 167 млрд тенге на реализацию 135 проектов в городах и 113 млрд тенге на реализацию 267 проектов в селах», — сказал представитель комитета.

При этом средства выделяются преимущественно регионам с низкими показателями водообеспеченности.