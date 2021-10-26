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    14:47, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    На работу в онлайн-режиме перешла акмолинская школа после пожара

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    ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в одной из школ Зерендинского района Акмолинской области. Теперь учащиеся школы до конца недели будут обучаться онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, ночью 26 октября в школе села Зеренды произошло возгорание кабинета тренера на площади 40 кв. метров.

    «Пожар был ликвидирован в течение 15 минут. Площадь пожара составила 40 кв. м. При пожаре повреждены помещения тренерской. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», - отметили в ведомстве.

    По информации управления образования региона, учебный процесс в КГУ «Общеобразовательная школа №2 села Зеренда» переходит в онлайн-режим до конца недели. На месте работает ИИПЛ ГУ «СПиАСР» ДЧС Акмолинской области.

    Спасатели региона в очередной раз напомнил о необходимости контроля исправности и чистоты всех электробытовых приборов.


    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Образование Происшествия Акмолинская область
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