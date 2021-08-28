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    15:31, 28 Август 2021 | GMT +6

    На пять тысяч увеличилось число школьников в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в рамках Комплексного плана развития региона до 2025-го года построят 16 школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким области Кумар Аксакалов на отчете перед депутатами маслихата сообщил, что за последние годы в области построили четыре новые школы. Началось строительство двух сельских школ. В Петропавловске появится школа на 1200 мест.

    По словам акима области, за два года капитально отремонтировали 249 объектов образования. Обновили материально-техническую базу 84 школ.

    «Отмечу хорошую тенденцию - рост числа первоклашек. В новом учебному году в первый класс пойдут свыше восьми тысяч детей. Контингент учащихся увеличится на пять тысяч, по сравнению с 2018 годом, и составит 75 тысяч человек», - сказал К. Аксакалов.

    Аким области добавил, что в январе 2022-го года заработная плата учителей поднимется еще на 25%.

    «В прошлом году четыре городских колледжа приобрели современное учебное оборудование на 1,2 млрд тенге. В этом году пять сельских колледжей обновили материальную-техническую базу на 1,4 млрд тенге. За два года обновлена почти половина государственных колледжей региона», - сказал К. Аксакалов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование Акимат Строительство Общество
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