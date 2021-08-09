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На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде

9 Августа 2021 15:08
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На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Нарушители карантина, оказавшие неповиновение мобильной группе, будут привлечены к административной ответственности. Двоим мужчинам грозит арест до пяти суток либо штраф в размере 20 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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8 августа на телефон «109» поступило сообщение о том, что в коттедже по улице Ш. Жандарбековой проходит торжественное мероприятие. На место прибыла мобильная группа в составе сотрудников полиции, представителей акимата и СЭС. При оформлении факта нарушения карантинных норм 50-летний владелец дома и его 54-летний брат оказали воспрепятствование членам мобильной группы.

«В настоящее время возбуждено административное производство по статье 667 КРКобАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа». По данной статье нарушителям грозит штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток. Материал направлен на рассмотрение в суд», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


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#Карагандинская область   #МВД РК   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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