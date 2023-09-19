На прямой закуп по рыночным ценам зерна требуется 20 млрд тенге - МСХ

Необходимость проработки вопроса пролонгации кредитов аграриев пострадавших от продолжительных дождей отметил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Финансовым институтам Холдинга Байтерек и Продкопорации на основе работы комиссий в регионах в индивидуальном порядке необходимо проработать вопросы пролонгации кредитов. Тут немаловажным факторов является необходимость пролонгации без выставления штрафных санкций для сельхозтоваропроизводителей», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.



Было отмечено, что в этой связи, Министерством совместно с Холдингом «Байтерек» начата работа по проведению необходимых процедур для вынесения вопроса реструктуризации бюджетного кредита.



«В настоящее время по данным акиматов потребность в бюджетных средствах на покрытие обязательств перед фермерами по всем направлениям субсидирования составляет 155,5 млрд тенге. Выплата субсидий фермерам в полном объеме позволит обеспечить их средствами на погашение по кредитам и заработной плате», - заявил Айдарбек Сапаров.



Глава МСХ также отметил, что КТЖ необходимо обеспечить своевременную поставку зерновозов для транспортировки зерна и не допускать очередей на железнодорожных путях. Со стороны национального газового оператора необходимо также обеспечить подачу газа на предприятия, осуществляющие сушку зерна, в полном объеме.