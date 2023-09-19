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    10:49, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На прямой закуп по рыночным ценам зерна требуется 20 млрд тенге - МСХ

    На прямой закуп по рыночным ценам зерна требуется 20 млрд тенге - МСХ
    Фото: МИА "Казинформ"

    Необходимость проработки вопроса пролонгации кредитов аграриев пострадавших от продолжительных дождей отметил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Финансовым институтам Холдинга Байтерек и Продкопорации на основе работы комиссий в регионах в индивидуальном порядке необходимо проработать вопросы пролонгации кредитов. Тут немаловажным факторов является необходимость пролонгации без выставления штрафных санкций для сельхозтоваропроизводителей», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.


    Было отмечено, что в этой связи, Министерством совместно с Холдингом «Байтерек» начата работа по проведению необходимых процедур для вынесения вопроса реструктуризации бюджетного кредита.


    «В настоящее время по данным акиматов потребность в бюджетных средствах на покрытие обязательств перед фермерами по всем направлениям субсидирования составляет 155,5 млрд тенге. Выплата субсидий фермерам в полном объеме позволит обеспечить их средствами на погашение по кредитам и заработной плате», - заявил Айдарбек Сапаров.


    Глава МСХ также отметил, что КТЖ необходимо обеспечить своевременную поставку зерновозов для транспортировки зерна и не допускать очередей на железнодорожных путях. Со стороны национального газового оператора необходимо также обеспечить подачу газа на предприятия, осуществляющие сушку зерна, в полном объеме.


    «Одной из основных просьб фермеров является проведение Продкорпорацией прямого закупа продовольственного и фуражного зерна. На осуществление закупа по рыночным ценам требуется 20 млрд. тенге», - резюмировал Айдарбек Сапаров.

    Теги:
    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
    Автор
    Серик Сабеков
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