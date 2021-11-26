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    На протяжении последних лет Акмолинская область переживает строительный бум - аким

    26 Ноября 2021, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О достижениях Акмолинской области за 30 лет рассказал аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня Акмолинская область является одним из важнейших аграрно-индустриальных регионов. В масштабах республики мы производим каждую 10 тонну перерабатываемого в стране урана, 100% подшипников, 67% зерноуборочных комбайнов, 47% специализированных автомобилей, 45% добываемой золотосодержащей руды, 27% полуобработанного золота, 43% тракторов, 34% мяса птицы и 18% молока. За годы независимости индустриальный сектор области совершил колоссальный прорыв. С 1991 по 2020 годы объем промышленного производства увеличился с 10 млн до 1 трлн тенге, в том числе в обрабатывающей промышленности с 9 млн до 870 млрд тенге», - сказал в ходе выездной пресс-конференции СЦК Ермек Маржикпаев.

    Он отметил, что благодаря привлеченным внутренним и внешним инвестициям, создано 35 современных, крупных и средних промышленных предприятий.

    «На протяжении последних лет регион переживает настоящий строительный бум, сдается более полумиллиона квадратных метров жилья в год, это заметно невооруженным глазом на примере нашего областного центра и других населенных пунктов. При этом, за 30 лет построено около 7 миллионов квадратных метров жилья. Более 62 тысяч акмолинских семей въехали в новые квартиры. Неотъемлемой частью и флагманом экономики региона остается агропромышленный комплекс, обеспечивающий продовольственную безопасность», - рассказал Ермек Маржикпаев.

    По информации акима, с 1991 года валовая продукция сельского хозяйства возросла с 11,5 млн до 682 млрд тенге.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Акмолинская область Промышленность Строительство Экономика Сельское хозяйство Регионы Казахстана 30 лет Независимости
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