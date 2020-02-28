На протяжении последних 10 лет отрасль сельского хозяйства в РК стагнирует – Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На протяжении последних 10 лет отрасль сельского хозяйства в Казахстане стагнирует. Об этом заявила председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева в ходе парламентских слушаний по вопросам развития агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что количественные и процентные показатели АПК растут, мы видим, что на протяжении последних 10 лет отрасль стагнирует. Доля сельского хозяйства в ВВП за последние 10 лет не превышала 5%, а в последние годы неуклонно снижается», - сказала Дарига Назарбаева

Спикер добавила, что часто за таблицами и цифрами мы не видим конкретные проблемы людей. Необходимо обратить внимание на то, что происходит в отрасли в социальном измерении.

«Уклад и в целом философия жизни на селе сильно разнятся с жизнью в городе. В сельском хозяйстве, по данным комитета по статистике, средняя заработная плата на первое января этого года была самой низкой по отраслям экономики. Годы постоянного и зачастую бессистемного реформирования аграрного сектора страны привели к кризису в сельском хозяйстве, резкому спаду производства, снижению реальных доходов производителей, росту неравенства цен на сельхозпродукцию, сырье и продовольствие и другим негативным явлениям», - заключила Дарига Назарбаева.