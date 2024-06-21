Взаимодействие стран Большой Евразии станет темой международного форума в Москве

Более 40 гостей из 18 стран, в том числе и Казахстана, прибудут на X международный форум «Примаковские чтения», чтобы обсудить внешние вызовы для России, которые станут темой юбилейного мероприятия. Об этом заявил заместитель председателя Организационного комитета Форума, президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин, передает собственный корреспондент Kazinform.

Как сообщает пресс-служба международного форума «Примаковские чтения», в центре дискуссий юбилейного Форума – роль БРИКС в формировании новой мировой экономической архитектуры, векторы взаимодействия стран Большой Евразии, полицентричный характер формирующегося миропорядка в военно-стратегической сфере, влияние современных кризисов на будущие контуры европейской безопасности, возможности экономики России, а также роль культуры в международных отношениях.

Александр Дынкин отметил, что в этом году Форум будет посвящен памяти Евгения Примакова, 95-летие со дня рождения которого, будет отмечаться осенью этого года. В свете этого события основную программу конференции откроет сессия, посвященная научному и политическому наследию Е.М. Примакова.

Особое внимание на Форуме будет уделено вопросам контроля над вооружениями в условиях формирования полицентричного мира. В контексте становления нового мирового порядка не обойдут вниманием эксперты Форума и тему Большой Евразии как территории возможностей. Будут также подниматься вопросы по ситуации в Украине и будущего евразийской безопасности.

X Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» пройдет 25-26 июня в Москве на площадке Центра международной торговли.

Форум соберёт гостей из 18 стран, в том числе: Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Германии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Сирии, США, Узбекистана, Швейцарии. Свое участие в «Примаковских чтениях» подтвердили послы Казахстана, Индии, Бразилии, Турции, Египта, Сирии, Бангладеш, Армении, Кыргызстана, Туркменистана, а также представители посольств Аргентины, Франции, Беларуси, Сербии, ЮАР и Кубы.